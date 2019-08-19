Работодателям нет будет лишним устраивать для своих сотрудников физкульт-брейки для снижения напряжения и стресса.
С таким предложением выступило Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Подобного рода "физкульт-минутки" следует проводить не меньше одного раза в день, отмечают специалисты российского ведомства.
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