Минздрав РФ: работодателям стоит ввести "физкульт-брейки"

Работодателям нет будет лишним устраивать для своих сотрудников физкульт-брейки для снижения напряжения и стресса.

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Подобного рода "физкульт-минутки" следует проводить не меньше одного раза в день, отмечают специалисты российского ведомства.