Сейчас ученые считают, что оптимальное количество часов для сна - восемь. Однако новые исследования говорят об обратном. Ряд исследований в прошлом доказал, что сон менее семи часов в сутки благотворно действовал на организм. Ученые решили подробно изучить эту гипотезу.
Они разделили женщин на три группы: те, кто спят менее пяти часов в сутки, те, кто спят от 5 до 6,5 часов в сутки, а также те, кто спят больше 6,5 часов в сутки. Оптимальным временем для сна оказался предел от 5 до 6,5 часов. У женщин, которые спали менее пяти часов или более 6,5 часов был повышен риск смертности. Исследование проводилось группой международных ученых под руководством доктором Даниэлем Ф. Крипке, доктором медицинских наук, почетным профессором психиатрии в Медицинской школе UC San Diego.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заключение ученых, которые научно обосновали, почему необходимо спать ночью и бодрствовать днем.
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