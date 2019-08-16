MedicalXpress: женщины с апноэ во сне имеют высокий риск заболеть раком

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что женщины с тяжелой формой апноэ во сне имеют повышенный риск заболеть раком.

Об этом сообщает научное издание MedicalXpress.

У мужчин связь между апноэ и онкологическими заболеваниями, указывают шведский ученые, в два раза ниже.

Под апноэ, напомним, принято понимать остановку дыхательных путей на некий промежуток времени.