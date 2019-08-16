Ученые из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что женщины с тяжелой формой апноэ во сне имеют повышенный риск заболеть раком.
Об этом сообщает научное издание MedicalXpress.
У мужчин связь между апноэ и онкологическими заболеваниями, указывают шведский ученые, в два раза ниже.
Под апноэ, напомним, принято понимать остановку дыхательных путей на некий промежуток времени.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Дмитрий Нагиев — человек, разносторонне развитый — он и спортсмен, и актер, и ведущий, да и просто хороший человек. Раньше он старался не распространяться о своей недвижимости и в принципе о личной жизни, но сейчас все изменилось, и теперь мы предлагаем посмотреть, как живет звезда под Питером и в Москве.
Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.