Ученые предложили лечить рак с помощью электромагнитного излучения

Российские ученые совместно с немецкими коллегами разработали новый способ лечения рака, который значительно усиливает эффект разрушения раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

По словам специалистов, речь идет об использовании нанонитей кремния при лечении рака методом электромагнитного излучения.

Главную роль в таком методе лечения играют вещества, предварительно помещаемые в опухоль и интенсивно поглощающие электромагнитное излучение. Это вызывает нагрев ткани, а затем и гибель раковых клеток в той области, где температура повышается.