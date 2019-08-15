Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые предложили лечить рак с помощью электромагнитного излучения

Здоровье » Здравоохранение print

Российские ученые совместно с немецкими коллегами разработали новый способ лечения рака, который значительно усиливает эффект разрушения раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

По словам специалистов, речь идет об использовании нанонитей кремния при лечении рака методом электромагнитного излучения.

Главную роль в таком методе лечения играют вещества, предварительно помещаемые в опухоль и интенсивно поглощающие электромагнитное излучение. Это вызывает нагрев ткани, а затем и гибель раковых клеток в той области, где температура повышается. 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рак ученые лечение электромагнитное излучение
Обсудить
Актуальная аналитика
Расследования
В американской тюрьме при не выясненных обстоятельствах скончался известный магнат
Ваше здоровье
Хорошее самочувствие - не всегда показатель хорошего здоровья
Технологии
Эксперт ответил Болтону на обвинение в воровстве технологий у США
Новости Все >
Песков: обнаружение авиабомбы в Кремле не повлияло на график Путина
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Работу депутатов Рады поставят под контроль "Большого брата"
Радиоактивный йод обнаружили в воздухе на севере Норвегии
Досрочное голосование на выборах в МГД начнется 28 августа
Минтруд вновь сократил перечень запрещенных для женщин профессий
Стало известно, что Елизавета II хранит в сумочке
В Москве на 17 августа согласовали только одну акцию
Мужчина открыл стрельбу в подмосковной парикмахерской
Овечкин прокомментировал поведение Панарина и его огромный контракт
Последние материалы
Минтруд вновь сократил перечень запрещенных для женщин профессий
В Москве на 17 августа согласовали только одну акцию
Стало известно, что Елизавета II хранит в сумочке
Мужчина открыл стрельбу в подмосковной парикмахерской
Овечкин прокомментировал поведение Панарина и его огромный контракт
Ученые предложили лечить рак с помощью электромагнитного излучения
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен ВОВ
Глава МГИК прокомментировал призывы отправить его в отставку
Экипаж севшего в кукурузное поле самолета внесли в базу "Миротворца"
На Украине может возникнуть дефицит электроэнергии из-за Польши
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Как погибала подлодка "Курск"

Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.

Как погибала подлодка "Курск"
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Евросоюз
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Новости Грузии
Саакашвили: раздел Грузии - это был "российско-немецкий ход"
Недвижимость
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть

Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.

The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Новости Армении
Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Политика. Новости и аналитика
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента

Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс

Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Происшествия
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер Любовь Степушова Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти Любовь Степушова
Комментарии
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Украинские депутаты выступили против запрета русского языка в Раде
Экипаж севшего в кукурузное поле самолета внесли в базу "Миротворца"
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек
ВЦИОМ: 51% россиян имеют непогашенный кредит
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
ВЦИОМ: 51% россиян имеют непогашенный кредит
Любовь Соболь устроила диверсию с отравлением в московских детсадах
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
На Украине может возникнуть дефицит электроэнергии из-за Польши
Глава МИД РФ пообещал защитить "богом данное понимание семьи"
В американской тюрьме при не выясненных обстоятельствах скончался известный магнат
Скандально известный телеканал "Рустави-2" никто не хочет покупать
В американской тюрьме при не выясненных обстоятельствах скончался известный магнат
Любовь Соболь устроила диверсию с отравлением в московских детсадах
Лавров: Россия готова отдать Японии два острова - Шикотан и Хабомаи
Лавров: Россия готова отдать Японии два острова - Шикотан и Хабомаи
История и современность
Куда пропали этруски
Куда пропали этруски
Обнаружены районы скрещивания древних предков с неизвестными видами
Обнаружены районы скрещивания древних предков с неизвестными видами
МВД: под упрощенное получение гражданства РФ попадают 3 млн украинцев
МВД: под упрощенное получение гражданства РФ попадают 3 млн украинцев
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Осадные тактики в древности
Осадные тактики в древности
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
Как австрийцы помешали Суворову бить французов на их территории
Как австрийцы помешали Суворову бить французов на их территории
Кто убил даму с камелиями? Спустя 80 лет гибель Зинаиды Райх остаётся тайной
Кто убил даму с камелиями? Спустя 80 лет гибель Зинаиды Райх остаётся тайной
Чудесная посадка А321 в кукурузу: хроника и все мнения
Чудесная посадка А321 в кукурузу: хроника и все мнения
"Мы вымираем": в стране отмечена демографическая катастрофа
"Мы вымираем": в стране отмечена демографическая катастрофа
Фотогалереи
Б/у авто идут на ура 8 Фото Б/у авто идут на ура
Судьба подшутила над детьми звёзд 8 Фото Судьба подшутила над детьми звёзд
Последняя тайна острова Пасхи 9 Фото Последняя тайна острова Пасхи
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Домашнее
Врач: насколько на самом деле опасны нитраты во фруктах и ягодах
Чеснок под подушкой поможет решить многие проблемы со здоровьем
Как химиотерапия влияет на жизнь человека
Эрлихиоз: лечение и профилактика
Глобальное исследование рака поджелудочной железы
В Британии 22-летняя девушка чуть не ослепла после варки яиц
Эксперты рассказали о полезных свойствах картофельного отвара
Врачи рассказали, почему опасно спать менее шести часов
В Роспотребнадзор рассказали, как выбрать качественную школьную форму
В Роспотребнадзор рассказали, как выбрать качественную школьную форму
В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют школьники в России
В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют школьники в России
Как начать заниматься спортом и не бросить
Как начать заниматься спортом и не бросить
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Ежедневные привычки, которые вызывают преждевременное старение
Ежедневные привычки, которые вызывают преждевременное старение
Особенности косметических средств нового поколения
Особенности косметических средств нового поколения
Актер Ди Каприо рассказал о роли, которой он стыдится
Актер Ди Каприо рассказал о роли, которой он стыдится
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием певца Доминго
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием певца Доминго
Покупаем бытовую технику грамотно
Покупаем бытовую технику грамотно
Выбираем кофемолку
Выбираем кофемолку
Забавные фото
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ