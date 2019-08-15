Российские ученые совместно с немецкими коллегами разработали новый способ лечения рака, который значительно усиливает эффект разрушения раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.
По словам специалистов, речь идет об использовании нанонитей кремния при лечении рака методом электромагнитного излучения.
Главную роль в таком методе лечения играют вещества, предварительно помещаемые в опухоль и интенсивно поглощающие электромагнитное излучение. Это вызывает нагрев ткани, а затем и гибель раковых клеток в той области, где температура повышается.
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