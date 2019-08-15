Пение в хоре позволяет обрести чувство единения с окружающими и понизить уровень стресса. Такое мнение высказал профессор Стокгольмского университета Терес Теурель.
По его словам, результаты многих исследований подтверждают благотворное влияние хорового пения на состояние организма в целом, в том числе его физиологические функции.
По сравнению с обычным общением пение в хоре оказывает более благотворное влияние. Например, пожилые люди, поющие в хоре, имеют лучшее здоровье по сравнению с другими сверстниками.
Работа мышц во время пения активирует блуждающий нерв, который работает как "стрессовый тормоз", а сама музыка вызывает сильные и приятные эмоции. "Подобные эмоции могут, как из душа, "обдать" нас гормонами счастья", - считает ученый.
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