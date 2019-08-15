В Министерстве здравоохранения России представили неутешительную статистику относительно роста количества россиян, болеющих синдромом Дауна. За последние пять лет число людей с синдромом Дауна в России увеличилось на 30%. Сейчас в стране отмечены почти 19 тысяч случаев заболевания этим недугом.
Примечательно, что еще в 2013 году в России было зарегистрировано 13,7 тысячи случаев заболевания синдромом Дауна. Наибольшее количество заболеваний недугом выявлены в республике Ингушетия, республике Алтай, а также в Костромской области. Согласно статистике, минимальный уровень возникновения синдрома Дауна среди населения был отмечен в Приморском крае, а также в Пензенской и Челябинской области.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британские ученые изобрели тест, который способен определить синдром Дауна у ребенка уже на третьем месяце беременности.
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