Высокая стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах Америки негативно влияет на состояние здоровья американцев.
К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners, сообщает Yahoo Finance.
Представители компании провели опрос с целью выяснить, как высокая стоимость аренды жилья сказывается на здоровье и самочувствии граждан США.
54% опрошенных представителями Enterprise Community Partners американцев признались, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за жилье.
Выяснилось, сообщает Yahoo Finance, что чаще всего квартиросъемщики откладывали диспансеризацию, покупку лекарственных препаратов и поход к врачу во время болезни.
Авторы материала напоминают, что за последние несколько лет средняя стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах Америки выросла как минимум на 11%.
Ранее немецкие ученые выяснили, что у необразованных родителей дети вырастают несчастными и толстыми.
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