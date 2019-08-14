Эксперты: высокая стоимость аренды жилья пагубно влияет на здоровье

Высокая стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах Америки негативно влияет на состояние здоровья американцев.

К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners, сообщает Yahoo Finance.

Представители компании провели опрос с целью выяснить, как высокая стоимость аренды жилья сказывается на здоровье и самочувствии граждан США.

54% опрошенных представителями Enterprise Community Partners американцев признались, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за жилье.

Выяснилось, сообщает Yahoo Finance, что чаще всего квартиросъемщики откладывали диспансеризацию, покупку лекарственных препаратов и поход к врачу во время болезни.

Авторы материала напоминают, что за последние несколько лет средняя стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах Америки выросла как минимум на 11%.

Ранее немецкие ученые выяснили, что у необразованных родителей дети вырастают несчастными и толстыми.

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