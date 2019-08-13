Австралийские ученые: чай и яблоки защищают от рака и болезней сердца

Люди, потребляющие в пищу умеренное либо большое количество флавоноидов, реже умирают от рака или болезней сердца.

К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии.

Удивительно, что наибольшее снижение смертности было зафиксировано среди курильщиков и людей, употребляющих спиртное ежедневно.

Ученые из Австралии предупреждают, что само по себе употребление флавоноидов не нейтрализует повышенный риск смерти, вызванный высоким потреблением алкоголя или же курением табака. Еда, насыщенная флавоноидами, лишь снижает тягу к спиртному и курению, поясняют исследователи.

Но в том, что продукты, содержащие флавоноиды, снижают риск развития онкологических заболеваний и недугов сердечно-сосудистых заболеваний, сомневаться не приходится, заявляют ученые.

Флавоноиды представляют собой большой класс растительных веществ, многие из которых выступают в качестве пигментов. Содержатся они, подсказывают специалисты, в чаях, яблоках, апельсинах, голубике или, например, в брокколи.

Ранее сообщалось, что ученые нашли ген, мутация которого влияет на рост раковых клеток.

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