Люди, потребляющие в пищу умеренное либо большое количество флавоноидов, реже умирают от рака или болезней сердца.
К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии.
Удивительно, что наибольшее снижение смертности было зафиксировано среди курильщиков и людей, употребляющих спиртное ежедневно.
Ученые из Австралии предупреждают, что само по себе употребление флавоноидов не нейтрализует повышенный риск смерти, вызванный высоким потреблением алкоголя или же курением табака. Еда, насыщенная флавоноидами, лишь снижает тягу к спиртному и курению, поясняют исследователи.
Но в том, что продукты, содержащие флавоноиды, снижают риск развития онкологических заболеваний и недугов сердечно-сосудистых заболеваний, сомневаться не приходится, заявляют ученые.
Флавоноиды представляют собой большой класс растительных веществ, многие из которых выступают в качестве пигментов. Содержатся они, подсказывают специалисты, в чаях, яблоках, апельсинах, голубике или, например, в брокколи.
Ранее сообщалось, что ученые нашли ген, мутация которого влияет на рост раковых клеток.
Читайте также:
10 заблуждений о злокачественной опухоли.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.