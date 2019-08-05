Стресс — крайне полезная реакция человеческого организма на разного рода внешние неблагоприятные факторы.
Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказал социальный психолог Алексей Рощин.
Стресс, по словам специалиста, является состоянием, при котором человек "мобилизуется". Если бы стресса не существовало, заявил психолог, человечество давным-давно бы вымерло. Организм, поясняет Алексей Рощин, не реагировал бы ни на болезни, ни на атаки хищных зверей.
Бояться стрессов не стоит, отметил психолог. Стоит беспокоиться в том случае, предупредил Рощин, если человек находится в тревожном состоянии постоянно. Человеческий организм в таких условиях быстро "изнашивается", заявил Рощин.
Если из-за работы человек постоянно испытывает чувство стресса, то род деятельности определенно стоит сменить, резюмирует эксперт.
Недавно выяснилось, что человеческий мозг способен выдумывать воспоминания.
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