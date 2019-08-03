Эксперт: спелый арбуз имеет ярко выраженный рисунок и засохший хвостик

У хорошего, зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженными рисунком на коре.

Об этом предупреждает россиян глава управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

Также, указала специалист, у спелого арбуза должен быть засохший хвостик.

Нина Зайцева посоветовала хлопать по коре арбуза — зрелая ягода завибрирует. Если же ударить по спелому арбузу согнутым пальцем, то послышится умеренный глухой звук.

Если арбуз разрезанный, стоит обратить внимание на его мякоть — она должна быть красной, с семенами черного или коричневого цвета.

Однако, отмечает глава управления Московской инспекции по качеству продукции, лучше покупать целый, а не разрезанный арбуз.

Отметим, что сегодня, 3 августа, отмечается Всемирный день арбуза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Роскачества дали россиянам несколько советов относительно того, как выбрать солнцезащитный крем.

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