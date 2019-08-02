Интервальная ходьба лучше всего способствует снижению лишнего веса. Такая нагрузка предпочтительнее обычного бега, который не относится к "естественным состояниям человека", а поэтому может привести к возникновению различных заболеваний.
Как рассказал врач-диетолог Александр Немов, интервальная ходьба должна быть "рваной". "Сначала идешь нормально, потом минуты на 2-3 ускоряешься, потом опять замедляешься - этого достаточно для нагрузки и для сжигания лишних калорий", - объяснил специалист в интервью агентству НСН.
По словам врача, полезно заниматься йогой, однако похудеть с ее помощью быстро не получится. Также следует "без фанатизма" заниматься спортивными танцами и устраивать походы в горы при соответствующей подготовке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что маленьких детей не рекомендуется кормить сосисками каждый день. Из рациона детей также следует исключить соленое, копченое и жареное. Об этом рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения Виктория Егорова.
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