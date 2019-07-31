Трясущиеся руки после употребления спиртных напитков могут быть первым признаком развивающегося алкоголизма.
Как уточняет портал MedikForum, специалисты называют это явление алкогольным тремором. Оно возникает, когда организм пытается самостоятельно вывести алкоголь. Также алкоголь вызывает недостаток вещества, вырабатывающегося в мозге и ответственного за положительные эмоции, что приводит к появлению дрожи. Тремор вызывает и печеночная недостаточность, возникающая на фоне алкоголизма.
Врачи добавляют, что тремор не всегда вызван употреблением спиртного. Если человек замечает дрожь в руках слишком часто, то ему следует обратиться за медицинской помощью, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Ранее американские исследователи предложили лечить расстройства психики с помощью красного вина, поскольку оно является природным антиоксидантом.
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