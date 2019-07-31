Ученые: боль в левом плече - симптом сердечного приступа

Группа международных исследователей во главе с доктором Куртом Хергманном определила главный симптом предшествующего сердечного приступа. Ученые опросили пациентов, перенесших сердечный приступ, и все они утверждали, что перед острой болью в сердце чувствовали притупленную боль в левом плече.

В медицине есть более "традиционный симптом" сердечного приступа - боль в груди, но по словам врача Кеннета Розенфилда, этот симптом проявляется далеко не всегда. Также специалисты обратили внимание, что в некоторых случаях перед приступом у людей возникает боль в левой руке, шее и челюсти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что курильщики в два раза чаще умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным специалистов, в Австралии ежегодно умирают более 6 тысяч курильщиков. В среднем 17 человек в день умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или инсульты. По примерным оценкам, из 25 миллионов жителей Австралии курят 2,7 миллиона человек.

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