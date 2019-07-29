У большинства пациентов с симптомами аллергии на самом деле оказывается другое заболевание. Об этом рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок. Эту болезнь специалист назвал псевдоаллергией.
В интервью порталу News.ru эксперт пояснил, что в развитии этой болезни "виноваты" клетки, расположенные в коже человека. Они содержат гистамин, защищающий организм от паразитов.
"Иногда после употребления определенных продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки", - сказал врач.
Если гистамин вырабатывается впустую, то появляется сыпь и покраснения. Частой причиной псевдоаллергии оказываются арбузы и дыни, которые содержат большое количество солей азотной кислоты. В организме соль превращается в токсичное вещество, вызывая защитную реакцию организма.
Ранее специалисты предупредили, что яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу.
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