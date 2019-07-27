Механизм старения позволяет защитить организм от появления онкологических заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Соединенных Штатов.
Они выяснили, что стареющие клетки начинают утрачивать способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК. Именно поэтому они не могут размножаться.
При этом молодые клетки, в которых исследователи специально остановили процесс создания нуклеотидов, также начинали стареть. По словам ученых, поврежденные клетки с повышенной долей вероятности могут стать раковыми. Старение - своего рода защитный механизм. Клетки прекращают размножаться, стареют и отмирают. Попытка остановить естественный процесс старения клеток грозит ростом раковых образований.
Следует отметить, что специалисты планируют найти возможность удаления стареющих клеток без возникновения возрастных заболеваний.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Онкологический центр европейского уровня планируют построить в одном из самых престижных районов Ленинградской области — Юкковском сельском поселении.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.