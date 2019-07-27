Ученые из США: старение защищает организм от онкозаболеваний

Механизм старения позволяет защитить организм от появления онкологических заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Соединенных Штатов.

Они выяснили, что стареющие клетки начинают утрачивать способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК. Именно поэтому они не могут размножаться.

При этом молодые клетки, в которых исследователи специально остановили процесс создания нуклеотидов, также начинали стареть. По словам ученых, поврежденные клетки с повышенной долей вероятности могут стать раковыми. Старение - своего рода защитный механизм. Клетки прекращают размножаться, стареют и отмирают. Попытка остановить естественный процесс старения клеток грозит ростом раковых образований.

Следует отметить, что специалисты планируют найти возможность удаления стареющих клеток без возникновения возрастных заболеваний.