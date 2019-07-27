Американские ученые: широкая талия повышает риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти у женщин с широкой талией гораздо выше, чем у остальных. К такому выводу пришли американские специалисты из Университета Айовы.

Как уточняет издание The Daily Telegraph, исследователи в течение двадцати лет наблюдали за здоровьем более чем 157 тысяч американок. Они фиксировали изменения в обхвате талии и индексе массы тела. Наиболее оптимальными показателями являются цифры от 18,5 до 25. От 25 до 30 - это избыточная масса тела, более 30 уже считается ожирением.

Ученые установили, что у женщин с индексом массы тела менее 25, но с обхватом талии более 88 сантиметров риск преждевременной смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 30%.

Ранее международная группа ученых из Австралии и Великобритании установила, что диабет особенно опасен для женщин. Это заболевание также повышает риск болезни сердца на 9%.