Псориаз невозможно излечить полностью, однако современная медицина позволяет минимизировать проявления этой болезни и сократить ее рецидивы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталья Козлова.
По ее словам, заболевание возникает из-за достаточного обширного спектра самых разных факторов: от генетической предрасположенности и стрессовых ситуаций до нарушения обмена веществ. Наиболее тяжелая форма псориаза бывает у людей с выраженным иммунодефицитом.
"Лечение должно быть комплексным. При лечении псориаза применяются в том числе и методы физиотерапии. А вот самостоятельное и бесконтрольное применение лекарственных средств недопустимо ни в коем случае", - предупредила специалист.
Люди с псориазом могут вести привычный образ жизни, если лечение началось вовремя и проводилось комплексно с дальнейшей поддерживающей терапией. Никаких сопутствующих заболеваний псориаз не вызывает, но способен влиять на психологическое состояние и привести к тяжелой депрессии.
Псориаз - это хроническое заболевание кожи, вызывающее покраснение и зуд. Заболевание может поражать ногти и мелкие суставы, например, кистей рук. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этой болезни страдают 2% живущих в мире людей. Заболевание считается неинфекционным, однако является одним из самых распространенных среди кожных болезней.
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