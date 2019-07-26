Врачи признали невозможным полное излечение от псориаза

Псориаз невозможно излечить полностью, однако современная медицина позволяет минимизировать проявления этой болезни и сократить ее рецидивы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталья Козлова.

По ее словам, заболевание возникает из-за достаточного обширного спектра самых разных факторов: от генетической предрасположенности и стрессовых ситуаций до нарушения обмена веществ. Наиболее тяжелая форма псориаза бывает у людей с выраженным иммунодефицитом.

"Лечение должно быть комплексным. При лечении псориаза применяются в том числе и методы физиотерапии. А вот самостоятельное и бесконтрольное применение лекарственных средств недопустимо ни в коем случае", - предупредила специалист.

Люди с псориазом могут вести привычный образ жизни, если лечение началось вовремя и проводилось комплексно с дальнейшей поддерживающей терапией. Никаких сопутствующих заболеваний псориаз не вызывает, но способен влиять на психологическое состояние и привести к тяжелой депрессии.

Псориаз - это хроническое заболевание кожи, вызывающее покраснение и зуд. Заболевание может поражать ногти и мелкие суставы, например, кистей рук. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этой болезни страдают 2% живущих в мире людей. Заболевание считается неинфекционным, однако является одним из самых распространенных среди кожных болезней.