Ученые назвали красное мясо одной из причин развития рака кишечника

Регулярное включение в рацион красного мяса в любом виде (жареное, тушеное, приготовленное на гриле) приводит к увеличению риска возникновения рака кишечника. К такому выводу пришли британские специалисты из Оксфордского университета.

Исследователи более шести лет наблюдали за 500 тысячами добровольцами в возрасте от 40 до 70 лет. Выяснилось, что продукты из красного мяса при их регулярном употреблении вызывают патологические изменения слизистой оболочки кишечника. Речь идет о колбасе, беконе и сосисках. Все эти продукты содержат вещество, стимулирующее появление атипичных клеток, рост которых формирует опухоль.

За время эксперимента у 2,6 тысяч испытуемых обнаружили рак кишечника. Все они, как подчеркивают специалисты, ежедневно съедали более 25 граммов переработанного мяса.

"Канцерогенность обычного мяса два раза ниже, чем мяса переработанного. То есть, чтобы продукт спровоцировал возникновение опухоли, его нужно употреблять в два раза больше. В этом случае риск развития рака составляет 20%", - отмечается в исследовании.

Ученые добавляют, что разрушающее действует на слизистую оболочку желудка и кишечника оказывает и этиловый спирт.