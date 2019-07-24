Диетологи предостерегли от легкого завтрака

Диетологи призывают отказаться от практики легкого завтрака - сладкого чая с бутербродом. Полноценный завтрак даст человеку достаточно энергии на весь день и снизит чувство голода днем. Это будет полезно для людей, которые борются с лишним весом или следят за своим здоровьем.

"Если мы завтракаем, то потом в течение дня съедаем гораздо меньше. Получается, что общая калорийность снижается. Лишний вес действительно связан с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно завтрак дает нам энергию на весь день, повышает работоспособность", - рассказала в интервью "Вечерней Москве" диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина.

По ее словам, идеальный завтрак должен состоять из сложных углеводов: круп и каш, также в рацион следует включить белки: омлет, сыр или творожную запеканку. Сочетание углеводов и белков не приведет к набору лишнего веса, поскольку даст ощущение сытости на продолжительное время.

"Категорически нельзя завтракать сладким чаем или кофе. Вредно есть булку и хлопья. Происходит резкий подъем глюкозы, затем выброс инсулина, очень быстро захочется есть, и опять что-то сладкое, а иначе будет падать работоспособность. Кроме того, не стоит завтракать колбасой. Организм недополучит питательных веществ", - заключила специалист.