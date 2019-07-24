Daily Telegraph: употребление рыбы снижает риск развития рака кишечника

Регулярное употребление рыбы значительно снижает риск возникновения рака кишечника. К такому выводу пришли специалисты Международного агентства по изучению рака.

Как уточняет издание The Daily Telegraph, подобная закономерность наблюдается, если человек включает в свой рацион блюда из скумбрии, лосося или сельди не менее трех раз в неделю.

"Одна из теорий, почему потребление рыбы снижает риск возникновения рака, гласит, что содержащиеся почти только в ней жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, благодаря чему настолько выражен защитный эффект", - отмечает один из ученых.

Исследователи в течение 15 лет наблюдали за состоянием здоровья почти полмиллиона жителей Европы. Оказалось, что регулярное употребление рыбы на 12% снижает вероятность возникновения новообразований. Включение рыбы в рацион позволяет снизить риск сердечных заболеваний и замедляют процесс ослабления умственной деятельности. По словам ученых, йогурт, томатный соус, лук, чеснок, белокочанная капуста и брокколи также препятствуют развитию рака кишечника.