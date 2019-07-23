Медики: сахар и соль состаривают организм

Врачи утверждают, что самое разрушительное влияние на организм оказывают сахар и соль. Именно эти вещества приводят к преждевременному старению клеток. Сахар повреждает клетки, а также замедляет синтез коллагена, что приводит к потере эластичности и упругости кожи.

Соль имеет другой, не менее губительный эффект - задерживает воду в организме, что приводит к отекам. На третьем месте веществ, которые способствуют старению клеток располагаются энергетические напитки, которые негативно влияют на кожу и зубную эмаль.