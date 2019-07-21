Китайские медики смогли провести операцию по удалению рака молочной железы в дистанционном формате благодаря мобильной сети 5G. Врачи прооперировали 72-летнюю пациентку под руководством ведущего специалиста в этой области - Тан Цзиньхая, который находился в 20 километрах от больницы, где проводилась операция.
Примечательно, что Тан Цзиньхай сам принимал участие в операции с помощью средств дополненной реальности. Осуществить это ему помогла мобильная сеть пятого поколения (5G). Операция продолжалась более двух часов, на протяжении всего этого времени 5G-сеть показывала стабильную работу, и не прервалась не на секунду.
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