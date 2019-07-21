Медики рассказали о первых признаках появлений камней в почках. По их словам, главным признаком является резкая боль в спине. Примечательно, что об образовании камней в почках сигнализирует именно приступы боли, которые накатывают время от времени.
Также среди точных сигналов о недуге находятся частые позывы в туалет и кровь при мочеиспускании. Иногда камни в почках провоцируют повышение температуры и озноб. О камнях в почках может говорить и тошнота, которая сигнализирует, что вредные вещества не выходят из организма, а скапливаются.
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