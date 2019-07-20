Кардиологи из США: сильный эмоциональный стресс предшествуют раку

Сильный эмоциональный или физический стресс, вызванный трагическими событиями в жизни человека, связан с высоким риском развития онкологии. К такому выводу пришли амеркианские кардиологи.

Как уточняет Journal of the American Heart Association, речь идет о синдроме такоцубо или "синдроме разбитого сердца", который переживают люди, потерявшие близких. Для синдрома характерна сильная боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка, поэтому многие часто путают его с сердечным приступом.

По словам исследователей, у каждого шестого человека с синдромом такоцубо появлялась злокачественная опухоль.

"Связь между "синдромом разбитого сердца" и раком до конца не изучена, но она есть. У многих пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования", - отмечают ученые.

Ранее американские ученые установили, что стресс пагубно влияет не только на человеческую память, но и на размер головного мозга.