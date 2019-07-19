Музыка успокаивает пациентов перед хирургическими операциями не менее эффективно, чем обычные лекарства от тревожности. К такому выводу пришли американские специалисты из Университета Пенсильвании
Как уточняет издание The Independent, исследователи провели небольшой эксперимент с участием 157 добровольцев, которые готовились к операциям и испытывали чувство страха или тревоги. Некоторым пациентам ученые дали послушать композицию Weightless группы Marconi Union, другие получали дозу мидазолама.
Выяснилось, что музыка оказалась хорошей альтернативой мидазоламу. У препарата есть множество побочных эффектов: головная боль, атаксия, амнезия, парадоксальные реакции. Музыка для человека абсолютно безвредна. По мнению ученых, полученные результаты подходят и для других стрессовых жизненных ситуаций.
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