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Источник Правда.Ру

MedicalXpress: компьютерная томография может спровоцировать рак

Здоровье print

Низкие дозы радиации, равные, например, трем компьютерным томографиям, способствуют развитию раковых клеток в человеческом организме.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета в Великобритании, сообщает MedicalXpress.

Британские исследователи выяснили, что и безопасные уровни излучения — а компьютерная томография, напоминают авторы материала, считается безопасной — увеличивают количество клеток с мутациями в гене Р53. Эти мутации, указывают ученые из Великобритании, связаны с высоким риском развития онкологических заболеваний.

В организме всех без исключения людей, объясняют исследователи, имеются так называемые мутантные клетки — например, р53. Со временем они способны превратиться в рак. Число их увеличивается с возрастом, но, успокаивают эксперты, далеко не все они в конечном итоге развиваются в злокачественные опухоли.

Однако повышенный радиационный фон — например, компьютерная томография — в разы повышает вероятность их развития в онкологическое заболевание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Курская область возглавила рейтинг регионов России с наибольшей распространенностью рака.

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Темы наука ученые здоровье великобритания
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