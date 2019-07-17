Роспотребнадзор: курение причина 90% онкологических заболеваний

На сайте Роспотребнадзора появилась статья о вреде курения, в которой утверждается, что эта вредная привычка провоцирует 90% онкологических заболеваний. Также специалисты ведомства считают, что курение приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.

Смертельная доза никотина для человека составляет около 60 миллиграмм, а одна выкуренная сигарета увеличивает концентрацию никотина в организме человека на три миллиграмма.

По информации Роспотребнадзора, у людей, начавших курить до 15 лет, риск возникновения рака увеличивается в пять раз по сравнению с теми, кто начал курить после 25 лет. Помимо этого, курильщик сокращает свою жизнь на 20-25 лет. Почти 50% курильщиков страдают импотенцией, поскольку курение подавляет сперматогенез, утверждают специалисты.