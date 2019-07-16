Канадские специалисты из университета Монреаля проследили за работой иммунных клеток носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, и смогли понять причину того, почему лекарственная терапия не может уничтожить заболевание полностью.
"Антиретровирусная терапия оставляет большие бреши в оборонных укреплениях иммунной системы. Это объясняет то, почему иммунитет не может справиться с инфекцией после завершения приема лекарств. Теперь мы знаем, где находятся эти "дыры", но возник вопрос - как именно следует их закрывать", - передает слова одного из авторов исследования журнал Nature Immunolgy.
По словам врачей, когда организм человека начинает бороться с вирусом, то инфекция переходит в хроническую стадию, тем самым медленно истощая иммунитет. Сейчас больные ВИЧ принимают специальные лекарства, которые подавляют репликацию вируса в клетках тела. Однако препараты имеют множество побочных эффектов, поэтому их прием рекомендуется прекращать на некоторое время.
В это время ВИЧ начинает быстро копировать себя и возвращается к начальному масштабу заражения. В связи с этим главная задача ученых заключается в том, чтобы найти лекарства, которые бы не позволяли инфекции прогрессировать. Канадские специалисты планируют в скором времени создать средство, повышающее способность иммунитета сопротивляться ВИЧ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 13 регионах России более 1% населения заражены вирусом иммунодефицита человека. Такие данные приводятся в докладе "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", подготовленном Роспотребнадзором.
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