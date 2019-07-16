Использование компьютера в зрелом возрасте помогает отсрочить старение мозга и избежать когнитивных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Американской академии неврологии.
Ученые установили, что активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга. Работа за компьютером снижает риск возникновения легких когнитивных расстройства почти в два раза (на 48%). У людей, которые пользовались компьютером в более позднем возрасте, риск нарушений снижался на 37%.
Вероятность нарушений в работе мозга снижала также социальная активность. Речь идет о походах в кино, прогулках с друзьями или играх. Положительное влияние оказывает и декоративно-прикладное искусство. Это занятие уменьшает риск появления расстройств у людей пожилого возраста на 42%.
По словам специалистов, люди должны стараться разнообразить занятия, которые стимулируют мозг. У тех, кто занимается тремя или более видами занятий из предложенного списка, вероятность возрастных разрушений была на 40-50% ниже.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что центр памяти, расположенный в гиннокампе раскладывает события из непрерывного личного опыта человека на фрагменты до того, как они превращаются в воспоминания.
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