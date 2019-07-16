Ученые нашли способы замедлить старение мозга

Исследователи Американской академии неврологии провели анализ мозговых клеток у двух тысяч пожилых людей, чтобы проанализировать процесс их старения. Участники исследования находились под наблюдение в течение пяти лет.

За время исследования у 523 участников развились когнитивные расстройства мозга. Ученые обнаружили, что стимулирование мозговой деятельности может продлить его здоровую работу. Так, у пожилых людей, которые пользовались компьютером снижался риск возникновения когнитивных болезней мозга в среднем на 37%.

Социальные связи также снижали риск развития когнитивных заболеваний на 20%. Ученые рекомендовали пожилым людям чаще собираться в небольшие группы, играть в настольные игры, посещать кино, либо просто прогуливаться.

Самым эффективным способом продлить нормальную работу мозга и обезопасить себя от когнитивных болезней стало занятие прикладным искусством, которое на 47% сокращает риск развития когнитивных расстройств.