Исследователи Американской академии неврологии провели анализ мозговых клеток у двух тысяч пожилых людей, чтобы проанализировать процесс их старения. Участники исследования находились под наблюдение в течение пяти лет.
За время исследования у 523 участников развились когнитивные расстройства мозга. Ученые обнаружили, что стимулирование мозговой деятельности может продлить его здоровую работу. Так, у пожилых людей, которые пользовались компьютером снижался риск возникновения когнитивных болезней мозга в среднем на 37%.
Социальные связи также снижали риск развития когнитивных заболеваний на 20%. Ученые рекомендовали пожилым людям чаще собираться в небольшие группы, играть в настольные игры, посещать кино, либо просто прогуливаться.
Самым эффективным способом продлить нормальную работу мозга и обезопасить себя от когнитивных болезней стало занятие прикладным искусством, которое на 47% сокращает риск развития когнитивных расстройств.
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