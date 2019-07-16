Ученые: стакан сладкого сока в день повышает риск развития онкологии

Группа международных ученых на протяжении 10 лет обследовали около ста тысяч человек, которые ежедневно употребляют соки, либо сладкие газированные напитки.

Оказалось, что ежедневное употребление около 100 мл сладкого напитка повышает общий риск возникновения онкологических заболеваний на 18%, а риск рака молочной железы на 22%. Примечательно, что такую угрозу создают даже полностью натуральные соки со 100%-содержанием нектара.