Группа международных ученых на протяжении 10 лет обследовали около ста тысяч человек, которые ежедневно употребляют соки, либо сладкие газированные напитки.
Оказалось, что ежедневное употребление около 100 мл сладкого напитка повышает общий риск возникновения онкологических заболеваний на 18%, а риск рака молочной железы на 22%. Примечательно, что такую угрозу создают даже полностью натуральные соки со 100%-содержанием нектара.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.