Здоровый образ жизни помогает снизить риск развития деменции даже у людей, предрасположенных к этому. Речь идет в регулярных физических нагрузках, сбалансированном питании, отказе от курения и алкоголя. К такому выводу пришли британские специалисты из Университета Эксетера.
Как пишет газета The Guardian, ученые провели исследование с участием почти 200 тысяч добровольцев старше 60 лет. Специалисты следили за состоянием пожилых людей более восьми лет. Всего было зафиксировано 1,7 тыс. случаев развития деменции.
Как выяснили исследователи, здоровый образ жизни компенсирует предрасположенность к болезни даже при высоком генетическом риске.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы избежать деменции, советует заниматься физическими упражнениями, бросить курить и употреблять вредную еду, также важно избегать частого употребления алкоголя.
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