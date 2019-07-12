Терапевт Анна Белоусова рассказала, что употребление каш с просроченным сроком годности может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Основная опасность крупы, у которой истек срок годности - прогоркание жиров. Обычно этот процесс происходит если крупе больше одного года.
"Ничего хорошего употребление прогоркающих жиров организму не принесет. Последствия могут быть самыми разными, вплоть до развития онкологии", - пояснила Анна Белоусова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минздрав раскрыл наиболее часто диагностируемые онкологические заболевания среди россиян. Наиболее часто у пациентов с онкологией обнаруживают рак кожи (78,5 тысяч случаев), на втором месте - рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
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