Сладкая газировка и фруктовые соки повышают риск развития рака. К таким выводам пришли французские исследователи, статья которых была опубликована в журнале British Medical Journal.
Специалисты провели эксперимент с участием 101 тысячи добровольцев, чей средний возраст составлял примерно 42 года. Ученые анализировали суточное потребление сахаросодержащих напитков, чтобы определить связь между этими продуктами и возникновением онкологических заболеваний.
Выяснилось, что употребление газировки повышает риск развития рака любой формы на 18%, а рака груди - на 22%. Фруктовый сок увеличивает этот риск на 12%. Искусственные подсластители, несладкие чай и кофе оказались безопасны.
"Возможным объяснением этих результатов может, в том числе, стать влияние сахара, содержащегося в сладких напитках, на висцеральный жир, уровень сахара в крови и маркеры воспаления, которые имеют влияние на риски развития рака", - заключают исследователи.
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