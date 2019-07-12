Даже небольшие дозы алкоголя приводят к потере силы воли и меняют поведение человека, делая его более агрессивным. К таким выводам пришли специалисты из британского Университета Сассекса.
Как пишет медицинский портал Мedicalxpress, ученые провели масштабное исследование с участием нескольких сотен добровольцев. Их просили выпить количество алкоголя, пропорциональное их индексу массы тела.
Исследователи выяснили, что на поведение человека влияет даже один бокал вина или 0,5 л пива. Такое количество спиртного делает человека самоуверенней. Алкоголь уменьшает активность префронтальной коры головного мозга, что повышает вероятность проявления агрессии, подчеркивают специалисты.
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