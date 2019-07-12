Министерство здравоохранения РФ раскрыло статистику о диагностике онкологических заболеваний среди россиян. Наиболее часто у пациентов с онкологией обнаруживают рак кожи (78,5 тысяч случаев), на втором месте - рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
Также в список наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний внесли рак легких, бронхов и трахеи (55,7 тысячи случаев), рак предстательной железы (41,5 тысячи случаев) и рак ободочной кишки (40,1 тысячи случаев).
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые обнаружили клетки, которые сдерживают развитие онкологических заболеваний.
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