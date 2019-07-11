Московский эксперт попытался поставить диагноз Ангеле Меркель

Что означает дрожь Ангелы Меркель, чем заболевание грозит лидеру одной из сильнейших стран мира? Об этом эксклюзивно "Правде.Ру" рассказала профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева.



Видео: Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 14:28

— Очень сложно, видя только один-единственный симптом, не зная ничего о состоянии ее соматического здоровья, как-либо комментировать этот симптом. Он, на мой взгляд, больше всего напоминает ознобоподобный гиперкинез — движения, похожие на озноб.

Ознобоподоные гиперкинезы чаще всего возникают в момент невротической тревожной атаки, и связано это с активацией симпатической вегетативной нервной системы. Когда это происходит, как правило, возникает тахикардия, ознобоподобный гиперкинез, возникает ощущение нехватки воздуха и целый ряд симптомов. Как правило, подобного рода состояния бывают у более молодых людей. В том возрасте, в котором находится канцлер Германии, такие вещи могут быть, но не в ответ на стрессорное воздействие, а в ответ на биологический стресс, источником которого могут выступать какие-то неблагополучия в организме самой разной направленности, включая самое частое — короткие кардиоритмические нарушения, вслед за которыми может возникать подобного рода реакция.

Но это все очень спекулятивно. Такие симптомы для человека, как правило, непонятны, не фиксируются в памяти и дальше могут повторяться независимо от первичного триггера, стимула, который первый раз спровоцировал эту атаку. В дальнейшем они могут появляться, просто потому что человек не понимает, что с ним происходит. Они зафиксируются в памяти, и в ситуациях, близких к той, в которой возникло первое состояние, они возникают снова. Просто тревога ожидания, что это состояние вновь может повториться.

Безусловно, это лечится, но сейчас главное понять, что диагноз именно такой. Что это действительно пароксизмальные кардиоритмические нарушения по типу пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, которая может быть в этом возрасте. Я думаю, она обследуется на этот предмет.

Еще по теме:

Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьер-министром Дании

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи