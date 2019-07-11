Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада.
Об этом заявил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Среднестатистическому человеку, не переживая о своем здоровье, каждый день можно употреблять 50 грамм темного шоколада с содержанием какао не менее 50%, указал специалист. Буеверов отметил, что человеку, занятому тяжелым физическим трудом, можно употреблять в пищу и больше 50 грамм в сутки.
Доктор, однако, отметил, что употреблять такой шоколад лучше в первой половине дня — ведь продукт этот весьма калорийный и содержит в себе алкалоиды, препятствующие быстрому засыпанию.
Несмотря на то, что калорийность молочного и темного шоколада сопоставима, последний гораздо полезнее для организма за счет большего содержания какао-бобов, а также веществ, снижающих уровень холестерина, заявил Алексей Буеверов.
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