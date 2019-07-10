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Ученые определили самый эффективный способ похудения

Здоровье print

Американские ученые пришли к выводу, что наиболее эффективно теряют лишний вес те люди, которые сосредотачиваются на укреплении мышц. Исследователи изучили 400 пар близнецов и выяснили, что состояние мышечной массы способствует потере лишнего веса.


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Главное преимущество этого метода в том, что, если развивать мышцы, то после достижения результата, потерянный лишний вес не будет возвращаться обратно, как это происходит при использовании большинства диет.

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Темы мышцы ученые здоровье похудение лишний вес
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