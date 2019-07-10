В городе Шрусбери в Англии мужчина забыл снять линзы перед тем, как принять душ, и лишился зрения на одном глазу.
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
29-летний Ник Хамфрис, пишут авторы материала, заметил в прошлом году царапину на своем глазу. Британец обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему акантамебный кератит.
Амеба вида Acanthamoeba, которую нашли у Ника в глазу, попадает туда через рану, образующуюся от контакта линзы с водой, сообщает The Daily Mail.
Долгое время житель Великобритании использовал назначенные медиками глазные капли, которые должны были уничтожить бактерию. Однако, пишут авторы материала, в один из дней Ник Хамфрис резко потерял зрение на больном глазу.
Случилось это, сообщают британские средства массовой информации, в тот момент, когда мужчина находился за рулем своего автомобиля.
К счастью, все обошлось, и британец не навредил ни себе, ни другим участникам дорожного движения.
Зрение, однако, к Нику пока так и не вернулось. Несчастный пережил уже несколько операций. Врачи не исключают возможности ампутации больного глаза.
Сейчас Ник, сообщает The Daily Mail, признается, что понятие не имел о том, какие последствия может иметь ношение контактных линз в душе. Если бы он знал, что с ним может произойти, пишут авторы материала, то никогда бы так не рисковал.
Ник Хамфрис не сдается и надеется рано или поздно вернуться к нормальной жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британский медик "в шутку" послушала своего сына стетоскопом и обнаружила у него серьезный недуг.
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