Daily Mail: англичанин принял душ в линзах и ослеп на один глаз

В городе Шрусбери в Англии мужчина забыл снять линзы перед тем, как принять душ, и лишился зрения на одном глазу.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

29-летний Ник Хамфрис, пишут авторы материала, заметил в прошлом году царапину на своем глазу. Британец обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему акантамебный кератит.

Амеба вида Acanthamoeba, которую нашли у Ника в глазу, попадает туда через рану, образующуюся от контакта линзы с водой, сообщает The Daily Mail.

Долгое время житель Великобритании использовал назначенные медиками глазные капли, которые должны были уничтожить бактерию. Однако, пишут авторы материала, в один из дней Ник Хамфрис резко потерял зрение на больном глазу.

Случилось это, сообщают британские средства массовой информации, в тот момент, когда мужчина находился за рулем своего автомобиля.

К счастью, все обошлось, и британец не навредил ни себе, ни другим участникам дорожного движения.

Зрение, однако, к Нику пока так и не вернулось. Несчастный пережил уже несколько операций. Врачи не исключают возможности ампутации больного глаза.

Сейчас Ник, сообщает The Daily Mail, признается, что понятие не имел о том, какие последствия может иметь ношение контактных линз в душе. Если бы он знал, что с ним может произойти, пишут авторы материала, то никогда бы так не рисковал.

Ник Хамфрис не сдается и надеется рано или поздно вернуться к нормальной жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британский медик "в шутку" послушала своего сына стетоскопом и обнаружила у него серьезный недуг.

Читайте также:

Мужчина умер после 22 часов игры в World of Tanks.