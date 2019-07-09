Врач посоветовала не кормить маленьких детей сосисками слишком часто

Маленьких детей не рекомендуется кормить сосисками каждый день. Из рациона детей также следует исключить соленое, копченое и жареное. Об этом рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения Виктория Егорова.



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"Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства", - подчеркнула специалист.

Она добавил, что у ребенка должно быть сбалансированное питание. Неправильные пищевые привычки формируются еще в детстве, влияют на это родственники. Если родители едят колбасу, сосиски и много майонеза, то ребенок последует их примеру.

"Для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. Но для ребенка категорически не рекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли", - заключила Егорова.