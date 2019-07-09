Ученые опровергли пользу большинства диет и пищевых добавок

Медицинский журнал Annals of Internal Medicine опубликовал результаты исследования международной группы ученых, которые опровергли пользу диет и пищевых добавок. Большая часть пищевых добавок и диет не уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот - может способствовать их возникновению.



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Об этом свидетельствуют результаты 277 исследований, в которых приняли участие более 1 миллиона человек. Оказалось, что по отдельности пищевые добавки еще могут положительно влиять на организм человека, но их комплексный прием обычно приводит к негативным последствиям.

Так, прием фолиевой кислоты снижает риск возникновения инсульта. Но одновременный прием витамина D и кальция дает обратный эффект - увеличивает риск возникновения инсульта. Также специалисты определили, что положительно на артериальное давление влияет снижение потребления соли.

Исследователи определили вещества, которые обязательно необходимо включать в рацион: Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) и длинноцепочечные жирные кислоты, поскольку они способствуют снижению риска развития инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором рассказывала об эффективном похудении.

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