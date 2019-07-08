Глобальная комиссия по вопросам наркополитики считает необходимым пересмотреть международную классификация наркотических веществ ООН, добавив туда алкоголь и табак.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", классификация наркотических веществ была разработана в 1961 году и стала базой для Единой конвенции ООН. Документ ограничивает доступ к продуктам кокаина и опиума, разрешая их употребление только в медицинских целях.
По мнению комиссии, классификация морально устарела, поскольку опасность алкоголя и табака в разы больше некоторых наркотических средств. Специалисты ссылаются на исследование британских ученых, которые оценили вредные вещества по 16 критериям. Девять критериев относились к вреду, наносимому самим веществом потребителю, а семь - к вреду для окружающих.
Самым опасным для общества оказалось спиртное. Алкоголь набрал 72 балла и опередил даже героин (55 баллов). Именно в состоянии алкогольного опьянения люди наносят больше всего вреда окружающим. Речь идет об убийствах, побоях и травмах. Табак занял в классификации шестое место.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступила с предложением запретить продажу алкоголя лицам, которые уже находятся в состоянии опьянения.
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