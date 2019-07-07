Никакой суточной нормы потребления молочных продуктов не существует.
Об этом ТАСС заявил главный диетолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Тутельян.
Отметим, что ранее другой представитель российского ведомства заявил, будто в сутки можно употреблять не больше 200-400 граммов молочной продукции.
Тутельян напомнил, что молочные продукты полезны для здоровья, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для человеческого организма.
Главный диетолог Минздрава РФ подчеркнул, что не знает никаких официальных и научно-обоснованных данных о суточных нормах потребления молочной продукции.
Ограничения, указал Виктор Тутельян, могут быть связаны лишь с пищевой индивидуальной непереносимостью или же, например, противопоказаниями лечащего врача.
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