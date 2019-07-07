Диетолог Минздрава: суточной нормы потребления молочных продуктов нет

Никакой суточной нормы потребления молочных продуктов не существует.

Об этом ТАСС заявил главный диетолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Тутельян.

Отметим, что ранее другой представитель российского ведомства заявил, будто в сутки можно употреблять не больше 200-400 граммов молочной продукции.

Тутельян напомнил, что молочные продукты полезны для здоровья, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для человеческого организма.

Главный диетолог Минздрава РФ подчеркнул, что не знает никаких официальных и научно-обоснованных данных о суточных нормах потребления молочной продукции.

Ограничения, указал Виктор Тутельян, могут быть связаны лишь с пищевой индивидуальной непереносимостью или же, например, противопоказаниями лечащего врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что семья из Подмосковья заразилась клещевым энцефалитом из-за сырого козьего молока.

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