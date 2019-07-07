Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Диетолог Минздрава: суточной нормы потребления молочных продуктов нет

Здоровье print

Никакой суточной нормы потребления молочных продуктов не существует.

Об этом ТАСС заявил главный диетолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Тутельян.

Отметим, что ранее другой представитель российского ведомства заявил, будто в сутки можно употреблять не больше 200-400 граммов молочной продукции.

Тутельян напомнил, что молочные продукты полезны для здоровья, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для человеческого организма.

Главный диетолог Минздрава РФ подчеркнул, что не знает никаких официальных и научно-обоснованных данных о суточных нормах потребления молочной продукции.

Ограничения, указал Виктор Тутельян, могут быть связаны лишь с пищевой индивидуальной непереносимостью или же, например, противопоказаниями лечащего врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что семья из Подмосковья заразилась клещевым энцефалитом из-за сырого козьего молока.

Читайте также:

Мифы о сухом молоке достали всех.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы наука молоко ученые минздрав здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Страхование недвижимости как защита от неприятностей
Здоровье и профилактика
Что такое анемия Фанкони?
Недвижимость
Эмма Стоун выставляет на продажу семейный дом в Беверли-Хиллз
Новости Все >
Берлускони в Риме пообещал Путину работать над отношениями Европы и РФ
Диетолог Минздрава: суточной нормы потребления молочных продуктов нет
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
США передали Литве тепловизоры на общую сумму в $5 млн
Росстат: больше всего в 2018-м подорожали пшено, капуста, сахар и яйца
"Ротация": Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной
ВСУ зафиксировали активность подлодок РФ в Средиземном и Черном морях
В ОБСЕ приняли резолюцию об "оккупации" РФ Абхазии и Южной Осетии
Посол Британии в США предупреждал Лондон, что Трамп "небезопасен"
Британия выделит $22,5 млн на борьбу с "дезинформацией" в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

Мученик Трифон помогает найти работу
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Военные новости
Эксперт из США: ремонт РФ "Адмирала Кузнецова" - огромная услуга НАТО
Человеческий фактор
Во время пожара на "Лошарике" большинство моряков отдыхали
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализоваться в России
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
В ОБСЕ приняли резолюцию об "оккупации" РФ Абхазии и Южной Осетии
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Saarbrücker Zeitung: РФ пользуется тем, что Трамп ослабил НАТО
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
В ОБСЕ приняли резолюцию об "оккупации" РФ Абхазии и Южной Осетии
ВСУ зафиксировали активность подлодок РФ в Средиземном и Черном морях
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Опрос: подавляющее большинство граждан Украины живет в режиме экономии
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Кириенко посоветовал молодежи самореализоваться в России
Вашингтон призывает войска Германии заменить армию США в Сирии
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Военный ВСУ в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов"
В ОБСЕ приняли резолюцию об "оккупации" РФ Абхазии и Южной Осетии
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ