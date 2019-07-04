Молоко препятствует раку и диабету - ученые

Ученые из Университета Мадрида и и Гранадского Университета изучили 14 научных работ, в которых изучались свойства молока. Оказалось, что умеренное употребление молока с низкой долей жира снижает риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.



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Также употребление молочных изделий в небольших количествах снижает риск возникновения рака мочевого пузыря и колоректальной опухоли. Молоко благотворно влияет и на организм престарелых людей, препятствуя возникновению саркопении - заболевания, которое изменяет скелетную мускулатуру.