Ученые из Университета Мадрида и и Гранадского Университета изучили 14 научных работ, в которых изучались свойства молока. Оказалось, что умеренное употребление молока с низкой долей жира снижает риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Также употребление молочных изделий в небольших количествах снижает риск возникновения рака мочевого пузыря и колоректальной опухоли. Молоко благотворно влияет и на организм престарелых людей, препятствуя возникновению саркопении - заболевания, которое изменяет скелетную мускулатуру.
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