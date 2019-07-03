Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали рост числа заболеваний, вызванных паразитическими организмами, которые обитают в бассейнах и являются возбудителями кишечных расстройств.
Как пишет издание Science Alert, в большинстве случае болезнь не требует лечения и протекает легко. Однако паразит представляется серьезную угрозу для молодых и пожилых людей, иммунная система которых ослаблена. При заражении возникает рвота и диарея, которые длятся несколько недель, поэтому человек не получает важные питательные вещества в достаточном количестве. Это приводит к риску смерти от недоедания и обезвоживания.
С 2009 по 2017 год число вспышек этого заболевания увеличивалось в среднем на 13% в год. Всего за последнее десятилетие в США было зарегистрировано 7500 случаев заражения. Заражение чаще всего происходит через проглатывание загрязненной воды в бассейнах.
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