Похмелье вызывает сбой когнитивных функций мозга и резкое ухудшение настроения. К такому выводу пришли специалисты из Ольстерского университета.
Как пишет журнал Addictive Behaviors Reports, ученые провели эксперимент с участием 43 добровольцев из числа посетителей местного паба. После вечеринки им предстояло оценить свое настроение, тяжесть похмелья, а также пройти ряд тестов на когнитивные способности. Эти же тесты они проходили и в обычные дни.
Результаты показали, что из-за похмелья участники эксперимента смогли вспомнить гораздо меньше слов, отличались замедленной реакцией, худшими двигательными навыками и допускали большее число ошибок в тестах.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.