Ирландские ученые: похмелье ухудшает когнитивные функции мозга

Похмелье вызывает сбой когнитивных функций мозга и резкое ухудшение настроения. К такому выводу пришли специалисты из Ольстерского университета.



Почему бывает стыдно с похмелья? Отвечают ученые / Новости от 18.04.2019 08:08

Как пишет журнал Addictive Behaviors Reports, ученые провели эксперимент с участием 43 добровольцев из числа посетителей местного паба. После вечеринки им предстояло оценить свое настроение, тяжесть похмелья, а также пройти ряд тестов на когнитивные способности. Эти же тесты они проходили и в обычные дни.

Результаты показали, что из-за похмелья участники эксперимента смогли вспомнить гораздо меньше слов, отличались замедленной реакцией, худшими двигательными навыками и допускали большее число ошибок в тестах.