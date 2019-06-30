Британские медики посоветовали рожать в возрасте от 20 до 35 лет

Наиболее оптимальным возрастом для деторождения является период от 20 до 35 лет. Об этом заявили специалисты британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии. Рождение детей в зрелом возрасте связано с рисками.



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По словам медиков, после 30 лет у женщин снижается фертильность за счет уменьшения яйцеклеток, что понижает и вероятность зачатия. Чем старше будущая мать, тем выше вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна или выкидыша, подчеркивают исследователи.

Ближе к 40 годам женщины имеют более высокую вероятность развития диабета и других осложнений во время беременности. Это может привести к проблемам со здоровьем как у самих матерей, так и у детей.

Вместе с тем с возрастом у женщин увеличивается шанс на рождение близнецов и тройняшек. Британские специалисты добавляют, что при правильном образе жизни женщины старше 35 лет могут вполне благополучно родить малыша.