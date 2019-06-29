Шлепанцы представляют собой серьезную опасность для здоровья человека.
Об этом пишет британское издание Thе Sun.
Ношение шлепанцев может привести к проблемам с голенью, пяточным сухожилием и дискомфортом в спине, предупреждает доктор Камилла Лонг из медицинского центра Wake Forest.
Дело в том, поясняет специалист, что шлепанцы не подразумевают поддержку для пятки. К тому же, напоминает Лонг, шлепанцы частенько соскальзывают, и приходится напрягать пальцы, чтобы удержать их под стопой — это тоже оказывает негативное воздействие.
От ношения шлепанцев также могут появиться волдыри, заявляет доктор из медицинского центра Wake Forest — эта далеко не самая удобная обувь натирает ноги, предупреждает Камилла Лонг.
Не стоит, сообщает The Sun, водить автомобиль в сандалиях или шлепках — они могут легко соскользнуть и застрять между педалями.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии туристов начали штрафовать за шлепанцы.
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