Свекольный сок позволяет быстро снизить давление, не прибегая к медицинскими препаратам. К такому выводу пришли британские специалисты из Лондонской медицинской школы, проведя ряд небольших экспериментов.
Ученые разделили добровольцев на две группы. Первая ежедневно выпивала 250 мл свекольного сока, а вторые - такое же количество воды, не принимая при этом никаких лекарства. Результаты показали, что у тех, кто пил сок, понизилось систолическое и диастолическое давление. Эффект проявился уже через несколько часов после употребления.
По словам исследователей, свекольный сок расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение благодаря пищевым нитратам. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук. Поэтому сок крайне полезен людям с повышенным систолическим давлением, пишет журнал Hypertension.
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