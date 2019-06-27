Британские ученые: свекольный сок помогает быстро снизить давление

Свекольный сок позволяет быстро снизить давление, не прибегая к медицинскими препаратам. К такому выводу пришли британские специалисты из Лондонской медицинской школы, проведя ряд небольших экспериментов.



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Ученые разделили добровольцев на две группы. Первая ежедневно выпивала 250 мл свекольного сока, а вторые - такое же количество воды, не принимая при этом никаких лекарства. Результаты показали, что у тех, кто пил сок, понизилось систолическое и диастолическое давление. Эффект проявился уже через несколько часов после употребления.

По словам исследователей, свекольный сок расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение благодаря пищевым нитратам. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук. Поэтому сок крайне полезен людям с повышенным систолическим давлением, пишет журнал Hypertension.